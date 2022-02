Joop van den Ende: ’De vraag die ik André van Duin móést stellen!’

Premium TV

’Mrs. Maisel’ is afhankelijkheid zat in nieuw seizoen

Ze stond op het punt om naar Praag te vliegen voor een wereldtournee, maar die droom spatte voor haar ogen uiteen. In het vierde seizoen van de komische serie The marvelous Mrs. Maisel is de titelpersoon weer aangewezen op de kleine podia van New Yorkse kroegen. De comédienne steekt haar frustratie ...