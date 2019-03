Will Smith speelt rol vader Venus en Serena

Vader Williams staat centraal in deze film, waarin getoond wordt hoe hij zijn eigen moeilijke verleden omzette in het trainen van zijn dochters vanaf het moment dat ze 4 jaar oud waren, meldt Variety. Hoewel Richard geen achtergrond in tennis had, groeiden Venus en Serena uit tot twee absolute topspeelsters, die bovendien een voorbeeld werden voor de zwarte gemeenschap. Venus won 7 grandslamtitels, waar Serena met 23 grand slams op haar naam de grootste speelster aller tijden is.

Data voor het project zijn nog niet bekend.