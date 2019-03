Nieuwe documentaire over The Jonas Brothers

De docu zal een intiem inkijkje in hun leven geven en verschijnt in meer dan 200 landen. De broers Kevin, Nick en Joe zijn in hun nopjes met het project. „Onze fans zijn de beste in de wereld, waarmee we onze reis als Jonas Brothers hebben gedeeld maar ook als individuen.”

Ook Amazon is blij met het binnenhalen van de broers. „Om hen weer samen te zien is iets waar de fans de afgelopen jaren vurig op gehoopt hebben. We kunnen niet wachten om de fans mee te nemen achter de schermen en ze deelgenoot te maken van dit avontuur.”