Rob van Someren live op radio als politieagent

Hoewel Beelen toen direct doorhad dat de beller zijn collega Van Someren moest zijn, aangezien die parttime-politieagent is, dacht de presentator aanvankelijk dat het een grote grap was. Maar niets was minder waar. „De melding is heel echt dus wij moeten wel gaan rijden. Veel succes met de uitzending jongens!” zei Van Someren tegen de verbouwereerde Beelen.

Later die ochtend belde Chiel weer met Van Someren. „Het operationeel centrum van de politie houdt natuurlijk geen rekening mee dat wij in de uitzending zitten. Dus krijgen we gewoon die melding. Welcome to my world!”

Van Someren is al jaren werkzaam als deeltijdagent in Amsterdam.