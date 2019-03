Modellen pinken traantje weg bij show laatste collectie Karl Lagerfeld

Traditiegetrouw werden kosten noch moeite gespaard voor een indrukwekkend decor. Dit keer werd een compleet bergdorpje met houten chalets en sneeuw uit de grond opgetrokken. Voordat de modellen de catwalk opliepen werd er een minuut stilte gehouden, waarna de wintercollectie getoond kon worden. Al snel waren sommige modellen hun emoties niet meer de baas en biggelden er tranen over hun wangen.

Tijdens de show liepen onder meer Lagerfelds muzes Cara Delevingne, Kaia Gerber en Penelope Cruz mee. Ook in het publiek waren er vele bekende gezichten te ontdekken zoals Kristen Stewart, Claudia Schiffer, Monica Bellucci en Naomi Campbell.

Karl Lagerfeld overleed op 19 februari op 85-jarige leeftijd. De Duitse couturier stierf in een ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine, waar hij de dag ervoor was opgenomen. Het ging al langer niet goed met de gezondheid van de hoofdontwerper bij Chanel. Hij stond sinds 1983 aan het hoofd van het modemerk.

Penelope Cruz Ⓒ AFP

Naomi Campbell Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Kristen Stewart Ⓒ AFP