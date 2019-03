Luke Perry: Tieneridool tegen wil en dank

Archieffoto uit 1987. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij hoeveel meisjes wereldwijd zou vroeger een poster van Beverly Hills 90210-ster LUKE PERRY boven het bed hebben gehangen? Het moeten er honderdduizenden zijn geweest, als het al niet in de miljoenen liep. De gisteren op 52-jarige leeftijd overleden acteur gruwelde echter van die persoonsverheerlijking. „Het ergste dat ik me kan bedenken, is een tieneridool te zijn.”