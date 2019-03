'Kanye West mag contractueel niet met pensioen'

"Je zal nooit of te nimmer tijdens de contractduur met pensioen gaan als songwriter en stoppen met het maken of produceren van muziek", staat er in het contract. "Ook zal je niet voor langere tijd een pauze nemen waarin je je niet volledig stort op je muzikale carrière, zoals je dat tot nu toe hebt gedaan."

Volgens de 41-jarige rapper was het getekende contract "slinks" opgesteld en is het bovendien in strijd met de wet in Californië om iemand meer dan zeven jaar aan zo'n soort contract te houden.

Kanye zou ook een zaak hebben lopen tegen Roc-A-Fella Records, waar Jay-Z de oprichter van was. Ook daar zou de rapper nog geld van moeten krijgen.