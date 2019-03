Feest op Buckingham Palace! Charles 50 jaar prins van Wales

Naast koningin Elizabeth en Charles' vrouw Camilla waren ook zijn zonen en schoondochters van de partij. Prins William en Catherine en prins Harry en Meghan wilden het kleine familiefeestje niet missen. Ook premier Theresa May kwam langs om Charles met een bezoek te vereren, net als de band Stereophonics, Game of Thrones-acteur Owen Teale en diverse vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties die Charles steunt.

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Tijdens de receptie was er muziek van studenten van de Royal Welsh College of Music and Drama. Ze speelden een stuk dat speciaal voor de gelegenheid is geschreven door de Welshe componist Paul Mealor.

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Charles kreeg de titel prins van Wales al op 9-jarige leeftijd in 1958, maar hij werd officieel pas in 1969 ingewijd door zijn moeder. De receptie vormt het startpunt van een jaar waarin het jubileum van Charles' titel wordt gevierd.