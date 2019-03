Derde Sherlock Holmes-film uitgesteld tot 2021

Eigenlijk zou Sherlock 3 tijdens de feestdagen van 2020 in de bioscopen draaien, maar The Hollywood Reporter meldt dat het derde deel van de Holmes-trilogie pas in december 2021 in première zal gaan. Waarom de film wordt uitgesteld is niet bekend.

In 2009 ging het eerste deel van de Sherlock-trilogie, waarin Jude Law de rol van Sherlock's assistent Dr. Watson speelt, in première. Twee jaar later, in 2011, volgde het tweede deel Sherlock Holmes: A Game of Shadows.