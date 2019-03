Jersey Shore's Sammi 'Sweetheart' Giancola verloofd

„Ik ben zo ontzettend gelukkig. Gisteren was de beste dag van mijn leven! Ik ga trouwen met mijn wederhelft, mijn beste vriend en mijn soulmate. Ik kijk ernaar uit om de rest van mijn leven met jou door te brengen”, aldus Sammi.

Sammi werd bekend door het MTV-programma Jersey Shore. Destijds had ze een relatie met een van de andere deelnemers, Ronnie Ortiz-Magro. Andere deelnemers waren Mike ’The Situation’ Sorrentino, Jenni ’Jwoww’ Farley, Nicole ’Snooki’ LaValle en Paul ’Pauly D’ DelVecchio. Het programma was van 2009 tot 2012 te zien op tv. In 2018 was er een vervolg, Jersey Shore: Family Vacation, maar daar deed Sammi niet aan mee. Ze ontwerpt tegenwoordig sieraden.