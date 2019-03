Wesley en Yolanthe gaan scheiden!

„Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop.”

Geruchten over een huwelijkscrisis gaan al langere tijd. Zo werden de twee nog nauwelijks samen gespot, verschenen er geen foto’s van hen samen op sociale media en wijzigde Yolanthe haar naam op Instagram van Yolanthe Sneijder naar Yolanthe Cabau. De presentatrice liet destijds weten: „Gelukkig kunnen we samen nog steeds lachen om al die onzin. Elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons niet anders. Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.”

Wesley en Yolanthe gaven elkaar in april 2010 het jawoord in Italië. In 2015 kregen ze een zoon, Xess Xava. Wesley heeft uit een eerder huwelijk met zijn jeugdliefde Ramona ook een zoon, Jessey.