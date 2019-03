Lovende recensies voor nieuwe film Captain Marvel

Journalisten mochten pas vanaf dinsdagmiddag hun recensies publiceren. Op de website Rottentomatoes, die alle Amerikaanse kritieken verzamelt, had de film binnen de kortste keren een hoge waardering te pakken. Van alle critici vindt 91 procent Captain Marvel goed of heel goed.

Captain Marvel speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe piloot Carol Danvers een van de grootste helden uit het Marvel-universum wordt. Behalve Brie Larson speelt ook acteur Samuel L. Jackson een hoofdrol. Hij speelt een jonge versie van het personage Nick Fury, dat al in diverse Marvel-films te zien was. Met behulp van digitale technieken is de nu zeventigjarige acteur dertig jaar jonger gemaakt.

Het is de 22e Marvel-film; voorgaande titels als Black Panther, Avengers en Iron Man waren megasuccessen. In totaal heeft de reeks inmiddels bijna 18 miljard dollar opgebracht.

Stan Lee-hommage

Captain Marvel, die vanaf woensdag in de Nederlandse bioscopen draait, is de eerste Marvel-film sinds het overlijden van geestelijk vader Stan Lee. Daarom opent de film met een eerbetoon aan de wereldberoemde striptekenaar, die in november op 95-jarige leeftijd overleed.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Captain Marvel ook een gebruikelijke ’cameo’, een klein bijrolletje, van Lee bevat. De beroemde tekenaar is te zien in alle films die van zijn werk zijn gemaakt. Er is ook al een cameo opgenomen voor de nieuwe Avengers-film Endgame, die later dit jaar te zien zal zijn.