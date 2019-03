Dirk Scheele treedt op tijdens Kindermuziekweek

Zo is er een popconcert in Berghem (Brabant) van Dirk Scheele. De zanger begon zijn muzikale carrière als muziektherapeut voor kinderen met een beperking. Voor hen schreef hij zijn eerste kinderliedjes. De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Scheele werd al snel populair als kinderpopster en heeft inmiddels een hele generatie kinderen liefde voor muziek bijgebracht. Inmiddels maakte hij al negentien albums.

Na tien edities in Rotterdam is de Kindermuziekweek nu verspreid door het land. Doel is om ieder jaar alle kinderen in Nederland te laten genieten van het maken van en luisteren naar livemuziek.