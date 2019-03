Jonker laat ’menselijke, twijfelende Jezus’ zien in The Passion

„Jezus wordt op verschillende manieren gebracht, je hebt de goddelijke Jezus en de menselijke Jezus en dan denk je: ’Wat is nou interessant voor mij om te spelen?’ En dat is wel de menselijke kant van Jezus”, zegt Edwin Jonker, die de rol van Jezus vertolkt, voor de camera van het ANP.

De acteur vindt het belangrijk dat het publiek zich kan verplaatsen in de Jezus die hij neerzet. „Je gaat alle emoties bij Jezus meemaken. Hij gaat ook twijfels over zijn geloof laten zien. Dat hij zich afvraagt: is het het wel waard wat ik doe”, legt Edwin uit. „Alle kanten die jij en ik en iedereen in zich heeft, wil ik laten zien zodat mensen zich erin kunnen herkennen. Dat is wat ik hoop te kunnen overbrengen.”

’Leuk om te verraden’

Ook Lucas Hamming, die verrader Judas speelt, geeft een eigen draai aan zijn rol. De zanger brengt zijn personage met een vleugje rock. „Niet dat Judas dit jaar met een gitaar op het podium staat maar hij heeft wel een grote bos krullen dus de uitstraling heeft het zeker. Het geluid neem ik ook mee in de liedjes natuurlijk”, zegt de zanger. Ook de rol van verrader vindt Lucas een toffe uitdaging. „Ik ben niet echt een verrader, daardoor is het juist leuk om te doen. En dan ook meteen om Jezus Christus te verraden, ik denk dat dat maar een keer in mijn leven voorkomt.”

Discipel Petrus heeft dit jaar wat meer een eigen mening. „Petrus staat bekend als het meelopertje, het ja-knikkertje en de beste van de klas en ik vond het wel leuk om daar een soort kartelrandje aan te geven en ervoor te zorgen dat het temperamentvolle en het gepassioneerde dat toch ook in hem schuilt wat meer naar voren te laten komen”, zegt zanger Paul Sinha, die in de huid kruipt van de rechterhand van Jezus.

Dat Paul zelf niet gelooft, betekent niet dat hij niet onder de indruk is van het verhaal. „Ik vertolk het voor de mensen die wel en niet geloven”, legt hij uit. „En voor mij is het belangrijk dat de mensen na het kijken van The Passion denken: ik heb 90 minuten van mijn leven besteed aan het kijken van The Passion en daar heb ik absoluut geen spijt van.”

Andere locatie

Voor regisseur David Grifhorst, die het muzikale spektakel dit jaar voor de negende keer regisseert, is het met elk jaar een andere cast en andere locatie niet al te moeilijk om er een andere draai aan te geven. Dordrecht is dit jaar het toneel en dat is in vergelijking met de Amsterdamse Bijlmer totaal andere koek. „Vorig jaar was het rauw, was het een beetje hiphop: de grote hoofdstad”, legt David uit. „Nu zitten we in een heel symbolisch historisch bolwerk dat heel veel geschiedenis kent, dat er heel pittoresk uitziet en dat heel erg met water te maken heeft. Dus al die invloeden gaan eigenlijk een hele andere Passion creëren dan vorig jaar.”

The Passion wordt op 18 april live uitgezonden op NPO 1. Hierin spelen ook Edsilia Rombley (Maria) en Porgy Franssen (Pilatus) mee. Martijn Krabbé is de verteller van het paasverhaal.