Wat gebeurt er met liefdestattoo’s Yo en Wes?

Vooral Wesley is flink ’versierd’. Op zijn buik heeft hij een levensgroot portret van Yolanthe laten zetten. De presentatrice moest even slikken toen ze het plaatje zag, zo vertelde ze destijds. „Ik was er wel even stil van. Er gaat van alles door je hoofd. Meen je dit? Heb je echt mijn gezicht getatoeëerd? Hij zei: Zo draag ik je altijd bij me.”

Ⓒ ANP

Op zijn arm tatoeëerde zijn toekomstige ex-vrouw de tekst ’Ik hou van jou x Yolanthe’ met een afdruk van twee rode lippen.

Ⓒ Instagram

Ook Yolanthe heeft haar liefde voor de voetballer op haar lijf laten vereeuwigen. Onder haar schouder prijkt de tekst ’Te agradezco dios por Wesley’ (ik dank God voor Wesley). Samen lieten ze de tekst van Psalm 23 op hun lijf zetten, ’Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil’.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen