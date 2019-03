Kylie Jenner jongste ’self-made’ miljardair ter wereld

Jenner richtte in 2015 Kylie Cosmetics op. Dat bedrijf boekte volgens Forbes vorig jaar een omzet van 360 miljoen dollar (ruim 318 miljoen euro). Dat zakenblad berichtte eerder al dat Jenner de mijlpaal van 1 miljard dollar had bereikt. Ze volgt Mark Zuckerberg op als de jongste 'self-made' miljardair ooit.

Bloomberg hanteert een ander rekenmodel en komt nu tot hetzelfde oordeel over het vermogen van de internetbekendheid. Mensen worden bestempeld tot 'self-made' als ze hun geld niet hebben bemachtigd via een erfenis of een huwelijk. Jenner wist op Instagram 128 miljoen volgers te vergaren. Ze gebruikte haar populariteit om producten te promoten.