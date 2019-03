Danny DeVito blijft liggen na val van podium

Daarna kon DeVito toch weer overeind worden geholpen. Hij leek op het eerste gezicht niet gewond te zijn. „Gebruik die foto’s niet!”, grapte de kleine Hollywoodster tegen de aanwezige pers, die massaal foto’s had genomen van het incident.

DeVito speelt in de live action-versie van Dumbo, de Disney-klassieker uit 1941, circusdirecteur Max. De nieuwe versie van regisseur Tim Burton is aan het eind van de maand in de bioscopen te zien.

Danny DeVito stond niet meteen op na zijn val, wat tot grote ongerustheid leidde Ⓒ Hollandse Hoogte