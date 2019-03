Angela Groothuizen mag weer twee jaar door bij RTL

„En we gaan door! Ik ben trots op de samenwerking met RTL Nederland en mag de komende tijd heerlijk programma’s blijven maken”, schrijft de ex-Dolly Dot.

Groothuizen is te zien in de jury van Holland’s Got Talent. Daarnaast gaat zij het afvalprogramma Obese doen dat eerder door Wendy van Dijk werd gemaakt. Van Dijk stapte onlangs over naar Talpa van John De Mol.