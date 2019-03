South Park-schrijver Trey Parker gaat scheiden

Parker gaf in 2014 het ja-woord aan stripper Boogie Tillmon. Het tweetal heeft een dochter, de 6-jarige Betty, die ook wel eens stemmen voor de satirische animatieserie inspreekt. Het is onduidelijk waarom het koppel uit elkaar gaat.

Parker schreef samen met zijn vaste zakelijke partner Matt Stone ook de hitmusical Book of Mormon, die al tien jaar lang over de hele wereld volle zalen trekt. De voorstelling is dit najaar voor het eerst in Nederland te zien, in theater Carré in Amsterdam.