Airbnb bood huis Klaas-Jan Huntelaar aan

Met foto’s van prachtige huizen, van Funda getrokken, proberen verhuurders mensen te verleiden een deal te sluiten. Zo zou het optrekje van Klaas-Jan Huntelaar 250 euro per nacht moeten opleveren.

Het Parool trok de advertentie na en benaderde verhuurder Jesper. Gaat iemand in de op zijn advertentie, dan zegt deze Jesper vervolgens dat het betreffende huis niet beschikbaar is, maar dat hij iets vergelijkbaars heeft. Geen oplichting, volgens hem, hij noemt het marketing. „Ik krijg er zelden klachten over van gasten.”

Huntelaar heeft als eigenaar van het onterecht aangeboden huis wel degelijk klachten. Hij is verontwaardigd. „Het is heel vervelend dat dit mij overkomt, maar ik realiseer mij ook dat dit ongetwijfeld vaker gebeurt. Mijn geval komt in het nieuws, ik hoop dat daardoor dit soort misstanden spoedig tot het verleden behoren.” Zijn huis is dan ook inmiddels verwijderd van de site van Airbnb.