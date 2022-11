Christine McVie: meest beminnelijke lid Fleetwood Mac

Haar vader was professor en violist, haar grootvader speelde orgel. De kleine Christine speelde al vanaf vroege leeftijd piano, ze ging op haar elfde serieus muziek maken. Na haar klassieke vorming kwam ze via haar broer John in aanraking met pianist Fats Domino. Later in Londen zong ze in een bandje met de naam Chicken Shack. In die tijd leerde ze haar man John McVie kennen, met wie ze later in Fleetwood Mac speelde.

In de jaren zeventig en tachtig was Fleetwood Mac een van de meest bekende rockbands ter wereld. Honderd miljoen platen gingen over de toonbank. In vele huiskamers klonk de stem van zangeres Christine McVie, die naast Stevie Nicks een van de leadvocalisten van de band was.

Ruzie

De band, die begon als een bluesband in Engeland en zich later in Amerika als stadionrockband ontwikkelde, bestaat inmiddels al jaren uit ruziënde leden. Of ze na de dood van McVie ooit zullen optreden, is nog maar de vraag. Het zal liggen aan het conflict tussen Stevie Nicks en gitarist Lindsay Buckingham, destijds het andere stel van de band.

Christine McVie wordt door andere artiesten vooral geroemd omdat ze een getalenteerd songwriter was. Zo schreef ze het nummer Songbird. Ook wordt over haar gezegd dat ze het meest beminnelijke en rustigste lid van de band was. Tot 1998 was McVie bij Fleetwood Mac. In 1997 overwon ze met behulp van een psychiater haar vliegangst en ging ze nog mee op tournee. In 2004 bracht ze nog een soloalbum uit.