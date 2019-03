Sabia Boulahrouz naakt op cover Duitse Playboy

Sabia’s foto’s werden gemaakt in een appartement in Parijs, dat uitzicht heeft op de Eiffeltoren. Sabia is enthousiast over haar ervaringen als Playboy model. „Als Playboy je vraagt, vindt elke vrouw dat denk ik een eer. Ik heb het in elk geval met veel plezier gedaan.”

Bild vroeg haar ook of er, na Rafael van der Vaart, wellicht weer iemand in haar leven is die haar hart sneller laat kloppen. „Ik ben heel, heel gelukkig. Dat is alles wat telt”, aldus Sabia, die bekende deze fotoshoot op haar 30e niet had durven doen. „Ik zit nu op mijn 40e een stuk beter in mijn vel en geniet veel bewuster van alles.”

De Duitse Playboy verschijnt donderdag.

Ⓒ Playboy