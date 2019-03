Demi Lovato slaat tand bokstrainer eruit

„Holy shit, ik heb letterlijk een tand uit Jay’s mond geslagen, terwijl hij een mondbeschermer droeg!! Hahahahaha sorry (not sorry) Jay! Nou, wanneer krijg ik mijn eerste gevecht?”, aldus Demi.

Jay kon er om lachen en zei dat ze absoluut geen sorry hoefde te zeggen voor haar actie. Fans van de zangeres waren verrukt over hoe goed en gezond Demi eruit ziet, nadat ze in juli nog bijna overleed aan een overdosis drugs. „Ja, zo willen we je zien: lachend en stralend, ga zo door!, schreef een volger. „Heerlijk om je mooie glimlach weer te zien, je bent goed bezig Demi.”