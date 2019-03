Ruim 2,8 miljoen zien het wonder van Madrid

De voorbeschouwing trok ruim 1,1 miljoen kijkers, goed voor een zesde plek op de kijkcijferlijst. Ruim 1,8 miljoen mensen bleven na de 1-4 overwinning van de Amsterdammers zitten voor de nabeschouwing, dat daarmee het op twee na best bekeken programma van de avond werd. De heenwedstrijd in Amsterdam, waar Ajax met 1-2 onderuit ging, trok woensdag 13 februari iets meer dan 2,6 miljoen kijkers.

Op RTL 4 trok Nieuw leven in de zon om 22.30 uur 171.000 kijkers. Dat programma, over Britten die in Europa hun eigen bedrijf opstarten, valt in het tijdslot waar tot en met maandag RTL Late Night met Twan Huys werd uitgezonden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur stond met 1,9 miljoen kijkers op plek 2 in de kijkcijferlijst.