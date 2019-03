Lex Uiting: ’Stopzetten RTL Late Night kwam te vroeg’

Volgens Lex was bij veel kijkers „de beeldvorming niet juist.” „Veel mensen die ik kritiek hoorde uiten op het programma, haalden die kritiek uit de media. Ze gaven toe zelf niet eens naar Late Night te kijken.”

„Dit was een programma in opbouw en we waren er nog niet. Al heeft het zich echt ontwikkeld”, vindt Lex. „Ik hield er rekening mee dat een discussie over Late Night misschien ergens in de lente zou plaatsvinden. Maar nu al…?”

Zelf was Lex niet bij de laatste uitzending aanwezig. „Daar aan tafel zitten was niet ’in Frage’ en ik had wat privéafspraken in het Zuiden. Maar ik twijfelde wel een beetje”, aldus de presentator, die in Limburg carnaval aan het vieren was. „Dit was natuurlijk heftig nieuws. Al was ik er alleen maar even achter de schermen. Het is de eeuwige spagaat waarin ik zit, die tussen de Zuidelijke gemoedelijkheid en het Gooische matras”, aldus Lex in het AD.