Nederlandse D'Angelo-film in première in New York

De documentaire geeft een uniek kijkje in het leven van wereldster D’Angelo die in 2000, na de tournee van zijn tweede album Voodoo, plotseling van het wereldtoneel verdween. Veertien jaar later is hij terug, met het nieuwe album Black Messiah en een wereldtournee. Hij geeft de Nederlandse documentairemaker Carine Bijlsma de uitzonderlijke kans om hem gedurende deze periode te volgen.

Het is de eerste keer dat de soulmuzikant, die grote sterren als Beyoncé en John Mayer inspireerde, camera’s in zijn leven toeliet. Devil’s Pie - D’Angelo is vanaf 16 mei in de Nederlandse bioscopen te zien.

Carine Bijlsma is fotografe en regisseuse. Zij gooide eerder hoge ogen met eerdere documentaires als Het Geheim van Boccherini (2008) en Extase (2011).