Rowwen Hèze biedt carnavalsvierders nazorg

„Rowwen Hèze is al jaren leverancier van feestmuziek. Echter, wij doen ook aan nazorg”, zegt zanger Jack Poels. „Voor de dag na het feest leveren wij de ideale soundtrack. Droom weg op onze troostende klanken en laat de herinneringen starend naar het plafond weer voorbij komen.”

Hoe belangrijk die nazorg is, blijkt wel uit het feit dat het Limburgse radiostation L1 en Omroep Brabant het NOS Radiojournaal even uitstelden voor het debuut van de single. In de nacht van dinsdag op woensdag was om klokslag 00.00 niet het journaal te horen, maar werd het nieuwe nummer van Rowwen Hèze uitgezonden.

De single Vastenoavend Is Vurbeej is afkomstig van het nieuwe album Voorwaartsch, dat op 26 april verschijnt. Momenteel trekt Rowwen Hèze langs de Nederlandse clubs met de Voorwaartsch Clubtour.