'Keith Flint smeekte ex vlak voor zijn dood om terug te komen'

Flint en de Japanse dj Mayumi Kai gingen vorig jaar uit elkaar. „Keith heeft altijd gehoopt dat het nog kon werken en belde haar verschillende keren en smeekte haar om het weer te proberen”, zo vertelt een bron aan de Daily Mail.

Hij probeerde zelfs de verkoop van hun huis in Essex te vertragen. Kai was niet gevoelig voor de smeekbedes van haar ex. „Zij is niet van gedachten veranderd en stond erop dat het huis meteen in de verkoop gezet zou worden. Het brak Keith z’n hart.”

Volgens de bron is zijn zelfmoord absoluut niet de schuld van Kai. „Het lijkt erop dat Keith dacht dat hij niet zonder haar kon.”

Volgens de Engelse krant maakte Flint het weekend voor zijn dood een gelukkige indruk. Zo liep hij een persoonlijk record op de vijf kilometer in Cheltenham en vierde hij dat met een drankje. Zondag werd hij gespot in een kroeg in Chelmsford.

The Prodigy-zanger maakte afgelopen maandag een einde aan zijn leven.