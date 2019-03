Nieuwe liefde voor Marianne Thieme

In Flair onthult de lijsttrekker van Partij voor de Dieren dat ze nu ongeveer een jaartje samen zijn. „We hebben dezelfde idealen. Ik ben blij dat ik iemand in mijn leven heb die ook zo ontzettend strijdt voor een betere wereld. Hij is een heel fijn mens.”

Ewald Engelen Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Thieme keerde in februari na zo’n vier maanden afwezigheid terug in de Tweede Kamer. Het enige wat ze over die periode kwijt wil, is dat ze veel steun van haar vriend gehad heeft. „Ja, ik vind het heerlijk om in de watten gelegd te worden. Het is belangrijk in relaties te geven, maar soms is het ook lekker je te laten verzorgen. Dat loopt allemaal goed bij ons.”

Marianne Thieme scheidde in september 2017 van Jaap Korteweg. Samen hebben zij twee dochters.