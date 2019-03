Ik Vertrek-familie krijgt eigen realityserie op SBS6

Tien jaar na hun eerste emigratie naar Frankrijk, gaat de familie een nieuwe uitdaging aan: Chateau Meiland. „Over tien jaar doen we het niet meer, dus dit was het moment”, vertelt de flamboyante Martien aan Shownieuws.

Eerder vertelde Erica in een interview met de Telegraaf dat het altijd bleef ’kriebelen’ om het opnieuw in Frankrijk te proberen. „Na Ik Vertrek is het bij mij altijd blijven kriebelen om het nog eens te proberen in Frankrijk. Het is zo’n bijzondere belevenis. Vooral omdat je leven een totaal andere invulling krijgt. Alles wat je ziet, meemaakt en de mensen die je ontmoet; dat maakt zoveel impact. Dat vergeet je de rest van je leven niet meer. In februari vertrekken we opnieuw om een chateau om te toveren tot een bed & breakfast.”

Hun oudste dochter, Montana, blijft achter in Nederland. „Montana, onze oudste, gaat helaas niet mee. Zij heeft haar leven in Nederland en houdt daar onze winkel draaiende”, aldus Martien.