Wesley Sneijder: 'Ik heb het verknald'

Wesley schrijft: „Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.”

Met zijn post op Instagram lijkt hij te suggereren dat hij een scheve schaats heeft gereden. Of dat ook daadwerkelijk zo is, laat hij in het midden. Met zijn laatste opmerking laat de voetballer doorschemeren dat de scheiding nog geen uitgemaakte zaak is.

Wesley en Yolanthe lieten dinsdag via haar management weten dat er na bijna negen jaar een einde aan hun huwelijk is gekomen. Een reden voor hun breuk wilden ze niet geven. De twee hebben een zoontje samen, Xess Xava. Uit zijn huwelijk met jeugdliefde Ramona heeft Wesley een zoontje, Jessey.

Wesley zit op dit moment in Qatar, waar hij voetbalt bij Al-Gharafa. Yolanthe is vertrokken naar Thailand, waar ze opnames heeft voor Temptation Island VIPS.

