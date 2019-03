Mel B op bezoek bij premier May

Melanie Brown, zoals de zangeres echt heet, is ambassadeur bij het goede doel Women’s Aid. In die hoedanigheid ging ze in gesprek met de premier. Mel B vertelde onder meer dat liefst twee derde van de vrouwen die slachtoffer zijn van het geweld ook financieel wordt uitgebuit. Ze noemt haar werk voor het goede doel de nieuwe ’missie’ in haar leven.

Tegen The Sun vertelt de Spice Girl dat zijzelf ook slachtoffer is geworden van dergelijk misbruik. Ze zou in 2017, na haar scheiding van Stephen Belafonte, slechts 936 pond over hebben gehad op haar rekening. „Ik had geen geld om kerstcadeaus te kopen, dus ik kreeg hulp van mijn beste vrienden die een kerstdiner voor me kochten en de kinderen cadeaus schonken.”

Volgens de zangeres hebben veel vrouwen niet door dat het misbruik pas stopt als ze weggaan. „Ook ik begreep dat pas toen ik wegging. Pas toen zag ik de realiteit: dat hij naast het fysieke misbruik ook allerlei andere foute dingen had gedaan.”