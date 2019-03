College Tour terug met Matthijs van Nieuwkerk

Ⓒ ANP Kippa

De bevestiging is er: College Tour keert terug bij de publieke omroep en Matthijs van Nieuwkerk wordt inderdaad de presentator, zo bevestigt de NTR. Van Nieuwkerk treedt daarmee in de voetsporen van Twan Huys. De NPO zet het programma van Van Nieuwkerk meteen in de schijnwerpers: voortaan is de show te zien op NPO 1.