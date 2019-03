Demi Lovato weer vrijgezel

De reden van de breuk is niet bekendgemaakt. Demi en Henry werden in november voor het eerst samen gespot, toen ze sushi aan het eten waren in Los Angeles. Dit was kort nadat Lovato was opgenomen na een overdosis.

Dinsdag werd bekend dat ze zich verder gaat laten behandelen, net buiten Los Angeles. „Ze heeft geen terugval gehad sinds haar overdosis. Het was haar eigen keuze om meer hulp te zoeken.”

Volgens de bron gaat het de afgelopen tijd heel goed met Demi Lovato. Zo is ze volop aan het sporten en is ze de studio ingedoken om nieuwe muziek te maken.

