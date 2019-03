Deense kroonprins wordt beschermheer jagers

Frederik treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Hendrik, die vanaf 1972 tot aan zijn overlijden in 2018 aan de bond verbonden was. De 50-jarige Frederik, wiens moeder Margrethe al sinds 1972 op de troon zit, is al jaren een actief jager.

De Deense jagersbond kent meer dan 800 lokale verenigingen en 90.000 leden. De organisatie zet zich niet alleen in voor de belangen van jagers, maar richt zich ook op natuurbescherming en onderzoek.