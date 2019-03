Paris Jackson blijft in vaders onschuld geloven

Dat laten bronnen in de omgeving van Paris weten aan TMZ. De dochter van Michael Jackson heeft de documentaire Leaving Neverland niet gezien en is dat ook niet van plan. Alle ophef brengt haar bovendien niet aan het wankelen, zo weten de bronnen te melden.

Ook haar moeder Debbie Rowe vermijdt de film. Volgens haar heeft het geen zin om te gaan kijken, omdat de wereldster al jaren dood is.

Bekijk ook: Erven Michael Jackson ziedend over misbruikverhaal

Bekijk ook: Erven Jackson zenden concert uit tijdens docu

De documentaire maakt wereldwijd veel los. Zo kondigden drie grote radiostations in Canada al aan de muziek van Jackson te gaan boycotten. Oprah Winfrey kreeg een lading woedende fans over zich heen nadat ze de vermeende slachtoffers die in de documentaire te zien zijn, Wade Robson en James Safechuck, interviewde.

Bekijk ook: Canadese stations boycotten Michael Jackson