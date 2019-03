’Marokkaans koningshuis verbiedt onthullend artikel verdwijning Lalla Salma’

Koning Mohammed VI’s vrouw is ondertussen al twee jaar niet meer gezien. Volgens de geruchten zijn de twee in stilte gescheiden, iets waarover het koninklijk huis van Marokko zwijgt in alle talen.

De Spaanse journalist Ferran Sales Aige, die ruim dertig jaar voor de krant El País werkt, heeft het artikel geschreven dat door het koningshuis zou zijn verboden om te publiceren. Dit meldt Het Laatste Nieuws. Hierin beweert hij dat de koning en prinses Lalla Salma zijn gescheiden, omdat Mohammed homoseksueel zou zijn. In het stuk komen meerdere getuigen aan het woord en neemt Aige vroegere seksuele escapades van de koning tijdens zijn studie in Brussel onder de loep. Ook wordt er gesuggereerd dat Mohammed vaste klant zou zijn geweest bij een aantal bekende homobars in de Belgische hoofdstad.

Of al deze beweringen daadwerkelijk kloppen is nog maar de vraag. Duidelijk is dat het Marokkaanse koningshuis hier geen antwoordt op zal geven, net als dat ze nog steeds met geen woord reppen over de verdwijning van Lalla Salma, die volgens de geruchten in een villa op het Griekse eiland Kea zou wonen.