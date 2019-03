Moeder Taylor Swift heeft kanker

Ook de vader van de zangeres heeft in het verleden kanker gehad, zo onthult de zangeres in Elle. „Mijn ouders hebben de ziekte allebei gehad en mijn moeder strijdt er op dit moment weer tegen.”

Taylor heeft veel van deze periodes opgestoken, vertelt ze verder. „Het heeft me het verschil geleerd tussen echte problemen en de rest. Mijn moeders kanker is een echt probleem. Ik was altijd zo bezig met de dagelijkse beslommeringen. Nu wijd ik mijn zorgen, stress en gebeden aan echte problemen.”