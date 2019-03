Fans Michael Jackson protesteren in Londen

De Jackson-fans roepen leuzen als ’onschuldig’ en ’feiten liegen niet, mensen wel’. Verschillende betogers gaan verkleed als de King of Pop. Op de beelden zijn enkele tientallen mensen te zien.

In de documentaire Leaving Neverland vertellen twee mannen tot in detail hoe zij misbruikt zouden zijn door de zanger. Ook hun broers en zussen, moeders en huidige partners komen aan het woord over de gevolgen van het vermeende misbruik in de film, die in Nederland 8 maart bij de VPRO te zien is. Verschillende radiozenders maakten dinsdag bekend de muziek van Jackson niet meer te draaien.