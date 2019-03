Netflix maakt serie van 100 jaar eenzaamheid

Dat het boek nog niet eerder is verfilmd, kwam niet door gebrek aan interesse. Márquez wees verschillende keren een aanbod af, mede omdat hij erop stond dat het boek in het Spaans op het scherm zou worden gebracht.

Nu zijn twee van zijn zoons betrokken bij het project. „Netflix wist als een van de eerste te bewijzen dat mensen ook series willen kijken die in andere talen met ondertiteling worden uitgezonden”, zegt een van hen.

100 jaar eenzaamheid omspant een eeuw in de geschiedenis van de familie Buendía. Het boek wist het zogenoemde magisch realisme, een genre, te populariseren en verkocht wereldwijd meer dan 50 miljoen stuks. Het is in 46 talen vertaald. Het is nog niet bekend wie zullen meespelen in de serie. Ook over financiële details is niks bekend.