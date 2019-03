Verrassingsoptreden Meghan bij bezoek Harry

Ⓒ REUTERS

Prins Harry heeft woensdag een bezoek gebracht aan de zogenoemde ’WE Day’ in het Wembley-stadion in Londen. Voor dat initiatief waren duizenden jongeren samengekomen die in hun gemeenschap op eigen wijze een verschil hadden gemaakt. Harry kreeg daarbij bezoek van een verrassende gast, zo melden verschillende Britse media. Zijn vrouw Meghan betrad onaangekondigd het podium.