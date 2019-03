Glennis Grace zwaait toppaard Zenith uit

Zangeres Glennis Grace gaat het afscheid van het toppaard Zenith volgende week zondag bij Indoor Brabant muzikaal begeleiden. Ze doet dat op speciaal verzoek van Jeroen Dubbeldam, de ruiter die met het paard Europese- en wereldtitels won.

De ceremonie voor Zenith, waarin wordt teruggekeken op de loopbaan van Zenith, zal vlak voor aanvang van de Grand Prix voor springruiters plaatsvinden.

Glennis Grace won in 1994 de Soundmix Show met Whitney Houston’s One moment in time. De Amsterdamse slaagde er vorig jaar september in de finale te bereiken van de Amerikaanse talentenjacht America's Got Talent.