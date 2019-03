Release Maleficent 2 zeven maanden vervroegd

Eerder was het de bedoeling dat Maleficent: Mistress of Evil op 29 mei 2020 in de bioscopen zou worden uitgebracht. Maleficent: Mistress of Evil is het vervolg op de succesvolle Disneyfilm uit 2014. Angelina Jolie speelt in het tweede deel opnieuw de hoofdrol en Elle Fanning keert terug als Aurora.

Maleficent is een live-action remake van de animatiefilm Doornroosje uit 1959. In de films wordt het sprookje verteld vanuit het oogpunt van de heks, de rol van Angelina Jolie. De eerste film werd voor 180 miljoen dollar (160 miljoen euro) geproduceerd en wist wereldwijd zo'n 760 miljoen dollar (674 miljoen euro) op te halen. Disney bracht vier jaar geleden geen Nederlandse versie van Maleficent uit.