’Duncan Laurence zingt Arcade op Songfestival’

Aan Omroep Brabant vertelt Jeroen Smits uit Oss, een van de beheerders van het Songfestivalweblog dat er op de website van Duncan drie links zouden staan naar het betreffende lied, met een afbeelding van zichzelf met de titel Arcade. Op zijn Instagram plaatste Duncan steeds een deel van de afbeelding, die nu bijna volledig is. „Zo is voor ons één en één twee.”

Het nummer is een gevoelige ballade, wat een enkeling na het zien van het nummer op YouTube aan het twijfelen brengt. Ze refereren aan de uitspraak van AvroTros dat het een ’krachtig’ nummer zou zijn. „Ze hebben zelf gezegd dat ze van hun stoel werden geblazen en dat het een krachtig nummer is, dus het lijkt me niet dat het nummer dan is.” Ook anderen zijn niet onder de indruk. Maar zoals altijd bij het Eurovisie Songfestival, is de waardering voor het gekozen lied vooral een kwestie van smaak...

Officieel wordt het lied dat de Nederlandse vertegenwoordiger in Tel Aviv ten gehore zal brengen donderdag bekendgemaakt. Het is Duncan zelf die via zijn social media donderdagochtend een mededeling zal doen over de definitieve inzending.