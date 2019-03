Relatie van Demi Lovato voorbij

Demi Lovato en Henry Levy werden in november vorig jaar voor het eerst samen gezien tijdens een date in een sushirestaurant in Beverly Hills. Dat was drie maanden nadat de zangeres in een ziekenhuis was opgenomen na een overdosis.

Demi ondergaat momenteel een aanvullende behandeling die een aantal weken gaat duren. Volgens een bron van E! News gaat het goed met haar en blijft ze zich focussen op haar gezondheid. Er zou geen sprake zijn van een terugval.

„Ze is soms thuis en soms weg en gaat door met therapie, work-outs en het maken van nieuwe muziek”, zegt de bron. „Ze is op een goede plek en is gelukkig. Ze laat zich omringen door positieve vrienden en invloeden.”