Waylon gaat op theatertournee

Het theaterconcert gaat over zijn jeugd, het jaar bij Waylon Jennings en de rouw na zijn dood, die leidde naar een zwerversbestaan. Na de pauze blikt Waylon terug op zijn nieuwe start bij Holland’s Got Talent, terug naar de roots met Common Linnets en uiteindelijk de rust van het nieuwe vaderschap.

Waylon kijkt tijdens de theatershows terug op zijn persoonlijke, muzikale verhaal, dat voor hem op achtjarige leeftijd begon. Toen mocht hij, omdat de oppas ziek was, met zijn ouders mee naar een country-avond. „Op het podium speelde de West Virginian Railroad Band en ik mocht eventjes mee drummen. Na afloop kreeg ik een cd in handen en de mededeling dat als ik één liedje volledig kon drummen, ik drie weken later weer het podium op mocht. Drie weken lang heb ik tot bloedens toe geoefend op een shuffle. Eigenlijk is daar mijn echte fysieke liefde voor country begonnen”, zegt Waylon.

My Heroes Have Always Been Cowboys begint in De Nieuwe Kolk in Assen en eindigt op 27 maart 2020 in Theater Gooiland in Hilversum. De kaartverkoop begint vrijdag om 09.00 uur.