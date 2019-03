Marvelfilm promoot girlpower

Captain Marvel (Brie Larson) blijkt over ongekende krachten te beschikken.

In aanloop naar Avengers: End game - op de planning voor eind april - moest Marvel nog even een duik in de geschiedenis nemen om straks de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Met de ’origin-story’ Captain Marvel introduceert de Amerikaanse stripgigant daarnaast voor het eerst een bioscoopavontuur met een titelheldin. Dat werd na twintig films over voornamelijk mannelijke superhelden hoog tijd.