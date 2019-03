Manager Wesley Sneijder reageert op breuk

Guido Aalbers laat weten dat zij het niet eens waren met het persbericht dat gisteren namens het management van Yolanthe werd uitgestuurd en vervolgens een ware storm veroorzaakte in medialand. Wesley had het graag kleiner gehouden, maar nadat de voetballer verbaasd alle negatieve reacties op Yolanthe had meegekregen, voelde hij zich toch geroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen met zijn post op Instagram, die overigens eveneens weer vragen opriep.

„Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden”, schreef hij op het sociale platform. Waarbij overigens, in tegenstelling tot zijn eerdere posts, de mogelijkheid om te reageren, werd uitgesloten. Wel was er maandagavond een opvallende reactie onder de volgers die de voetballer vroeg of hij dacht dat ’het gras groener was bij de buren’. Met zijn post lijkt Wesley ook te suggereren dat hij een scheve schaats heeft gereden, maar of dat ook daadwerkelijk zo is, laat hij in het midden.

De manager is niet bereid om die reactie verder te verduidelijken of om in te gaan op geruchten over derden in het spel.