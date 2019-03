Moeder Wesley Sneijder ’zit er helemaal doorheen’

„Het is me allemaal teveel”, vertelt Sylvia Sneijder in de uitzending van 6 Inside. Ze laat weten dat ze net een paar weken geleden haar zus heeft verloren, Wesley’s tante en onder doktersbehandeling staat. „Ik zit aan allemaal medicijnen.”

Dat een scheiding er ook bij de familie inhakt, met alles wat erbij komt spelen, bleek ook wel bij de eerdere break-up van Yolanthe, destijds met Jan Smit. Zijn moeder Gerda deed toen in een openhartig interview met Evert Santegoeds in Shownieuws een schokkend boekje open, verontwaardigd als ze was dat Yolanthe het hele door hen gezamenlijk ingerichte huis had leeggehaald, tot aan de gastendoekjes aan toe.

Naast alle geschokte reacties, waren de grappige adviezen aan Wesley Sneijder om dus maar vooral goed op zijn spulletjes te letten en eventueel de moeder van Jan Smit te bellen voor advies, gisteravond dan ook niet van de lucht.