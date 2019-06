Burgemeester Lommel gelast rapfestival af

Het afblazen van het driedaagse festijn in België zorgde voor flinke onrust onder de al aanwezige fans. Om de gemoederen tot bedaren te brengen, moest de hondenbrigade van de politie in actie komen. Vestiville pronkte met grote namen uit de hiphopwereld. Naast de al afgehaakte Rocky stonden onder anderen Cardi B, Jason Derülo, Migos, Future en Nicky Jam op het affiche.

Er waren al veel twijfels ontstaan over de legitimiteit van Vestiville, doordat er zulke grote artiesten zouden komen naar een redelijk kleinschalig festival. Ook bleken meerdere artiesten ook geboekt te zijn op andere locaties. Zo is Cardi B dit weekend te vinden op een cruiseship in de Bahama’s, maar zou ze op zondag ook voor een half uur het Belgisch festival aandoen. Toch bleef de organisatie mensen beloven dat alle artiesten gewoon zouden verschijnen.

De camping op het festivalterrein mocht openblijven om problemen rond het vertrek van boze muziekliefhebbers te voorkomen. De organisatie heeft beloofd dat kaartjesbezitters hun geld terugkrijgen.